Leiche beim Bahnhof Lausanne entdeckt

Die Polizei von Lausanne hat offenbar mit einem Leichenfund zu tun. Symbolbild: KEYSTONE

In Lausanne ist am heutigen Sonntagmorgen in der Nähe des Bahnhofs eine Leiche gefunden worden: Angeblich gibt es Blutspuren.

phi Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Lausanne ist heute Morgen in der Avenue Louis-Ruchonnet eine Leiche gefunden worden.

Blutspuren sollen sichtbar sein, die Spurensicherung ist vor Ort. Mehr anzeigen

Ein Leser von «24 heures» hat die Zeitung über einen Polizeieinsatz in der Avenue Louis-Ruchonnet in Lausanne informiert: Dort soll am Morgen eine Leiche aufgefunden worden sein.

Fotos zeigen, wie ein Zelt den Fundort verdeckt, an dem auch Blutspuren zu sehen sein sollen. Die Polizei hat den Sachverhalt auf Nachfrage von «24 heures» bisher aber noch nicht bestätigt.

Update: Die Lausanner Polizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Leichen-Fund. Ein Staatsanwalt sei mit den Ermittlungen beauftragt worden, sagte Alexia Hagenlocher, Sprecherin der Lausanner Polizei.