Listerien töten sieben Menschen – Schwyzer Käser muss vor Gericht

Nick Hayek: «Wir ändern an unserer Strategie nichts aufgrund eines starken Frankens»

Das Wachstum der Swatch-Gruppe wurde aufgrund des starken Frankens gebremst. «Wir werden nicht ins Ausland gehen, um dort zu produzieren», sagte Nick Hayek an der Bilanzmedienkonferenz der Swatch Group. «Anstatt 17 Prozent Betriebsgewinn haben wir vielleicht nur 12 Prozent.» Die Swatch Group will am Standort Schweiz festhalten, so Hayek.

21.03.2024