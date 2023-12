Durch den Lötschberg-Basistunnel können zurzeit keine Züge fahren. (Archivbild) sda

Die starken Regenfälle haben zu einem Wassereintritt in den Lötschberg-Basistunnel geführt. Der Bahnverkehr zwischen Spiez BE und Visp VS ist zurzeit blockiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen eines Wassereintritts können zurzeit keine Züge durch den Lötschberg-Basistunnel fahren.

Der Bahnverkehr zwischenm Spiez BE und Visp VS ist zurzeit aufgehoben. Mehr anzeigen

Update folgt.