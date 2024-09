Luftwaffe groundet F/A-18-Flotte wegen technischer Probleme

Wegen technischer Probleme: Ein Teil der F/A-18-Flotte der Luftwaffe muss derzeit am Boden bleiben. Bild: KEYSTONE

Die Luftwaffe hat einen Teil ihrer F/A-18-Kampfjets gegroundet. Piloten hatten Probleme bei der Sauerstoffzufuhr festgestellt. Der Ausbildungs- und Trainingsflugbetrieb ist derzeit ausgesetzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Luftwaffe hat den Ausbildungs- und Trainingsbetrieb mit der F/A-18 Flotte eingestellt. Ein Teil der Kampfjets muss am Boden bleiben.

Grund sind technische Probleme, die Piloten aufgefallen waren.

Luftpolizeidienst und Einsatzbereitschaft werden gewährleistet, teilt der Bund mit. Mehr anzeigen

Ein Teil der F/A-18-Jets der Luftwaffe muss vorerst am Boden bleiben. Das Grounding eines Teils der 30 Kampfjets begründet der Bund in einer Medienmitteilung mit technischen Problemen.

Daher werde der Ausbildungs- und Trainingsbetrieb mit der F/A-18 Flotte per sofort vorsorglich eingestellt. In den letzten Tagen hätten Piloten Unregelmässigkeiten bei der Sauerstoffzufuhr festgestellt. «Die Sicherheit hat höchste Priorität. Daher wird dies derzeit unter Einbezug von Spezialisten eingehend geklärt», heisst es in der Mitteilung.

Wann der Ausbildungs- und Trainingsflugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, entscheidet sich nach der Abklärung. Der Luftpolizeidienst und die Einsatzbereitschaft seien aber weiterhin gewährleistet. Dafür kommen auch weiterhin Kampfjets der F/A-18-Flotte zum Einsatz.