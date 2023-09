Die Zentralschweizer Kultmarke Heliomalt ist zurück. Bild: Heliomalt

Das Schweizer Schoggi-Getränk Heliomalt kommt zurück auf den Markt. Drei Luzerner haben die Kultmarke verjüngt. Nun wollen sie es mit der Konkurrenz aufnehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Traditionsgetränk Heliomat hat von seinen neuen Besitzern eine Verjüngungskur erhalten.

Mit mehr Produktelinien und einem jüngeren Markenauftritt wollen die Zentralschweizer Unternehmer den Markt aufmischen. Mehr anzeigen

Die Zentralschweizer Traditionsmarke Heliomalt feiert ein Comeback. Moment mal. Heliomalt, bitte was?

Richtig, Heliomalt, das Schoggi-Malz-Getränk, das 1925 in Zofingen entstand, jedoch über die Jahre schrittweise aus den Regalen der Läden und somit aus den Köpfen der Konsumentinnen und Konsumenten verschwand.

Nun hat ein junges Team um die Luzerner Mario Meier und Malik Amrein Heliomat übernommen. Mithilfe der Migros, die ihr eigenes Malzgetränk «Eimalzin» vertreibt, wollen sie Heliomalt an eine jüngere Kundschaft bringen. So lautet gemäss der Luzerner Zeitung zumindest der Plan. Ab sofort ist das Malzgetränk im Sortiment der Migros-Tochter Galaxus zu finden.

Vor Verkauf ins Ausland bewahrt

Amrein und Meier erklären im Gespräch mit der Luzerner Zeitung, dass sie sich dadurch erhoffen, jüngere und ältere Kunden auf Heliomat aufmerksam zu machen. Laut Meier wüssten viele gar nicht mehr, dass es Heliomalt gibt.

2019 haben die Jungunternehmer dem damaligen Hersteller Heliomalt abgekauft, um es vor einem Verkauf ins Ausland zu bewahren. Wie viel sie investiert haben, wollen sie aber nicht verraten.

Die «Swissness» sei denn auch das wichtigste Merkmal im Markt. Der wohl grösste Konkurrent Ovomaltine stellt das Tochterunternehmen eines britischen Konzerns her. So will die neue Heliomat-Crew das klassische Produkt für die bestehende Kundschaft anbieten, aber auch ganz neue Produktlinien auf den Markt bringen.

Luzerner Kultmarle #Heliomalt erhält Verjüngungskur – und will es mit der Konkurenz aufnehmen. https://t.co/3MS5HhmDdq — Luzerner Zeitung (@LuzernerZeitung) September 28, 2023

Dass die Unternehmer eine möglichst breite Kundschaft erreichen wollen, merkt man nicht nur an der erweiterten Produktepalette, sondern auch am neuen Slogan: «Achtung... Fertig... Energie». Damit wolle man alle Altersgruppen ansprechen, so Meier. Energie brauche man im Arbeitsalltag, beim Sport, ja sogar im Kindergarten oder im Altersheim.

Um Heliofant wieder bekannter zu machen, wurde der Markenbotschafter «Heliofant» umgestaltet. Neu soll der Elefant mit Fliege und Propellerhut das Sprachrohr der Marke werden.