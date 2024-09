Das Mädchen stürzte von der Schaukel. (Symbolbild) Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Mädchen (6) ist in Italien von der Schaukel gestürzt und gestorben. Ihre Mutter bemerkte den Unfall zunächst nicht.

Ein Unglück ereignete sich am Montag auf einem Spielplatz in Villongo, Italien. Ein sechsjähriges Mädchen stürzte von einer Schaukel und wurde von dem schweren Eisengestell am Kopf getroffen, wie «Rai News» berichtet.

Ihre Mutter, die ebenfalls auf dem Spielplatz war, bemerkte den Unfall zunächst nicht. Passanten alarmierten die Rettungskräfte, die sofort mit Wiederbelebungsmassnahmen begannen. «Sanitäter versuchten über mehrere Minuten, das Mädchen zu reanimieren», so La Repubblica.

Trotz aller Bemühungen verstarb das Kind kurz darauf im Spital an den Folgen ihrer schweren Kopfverletzungen. Die Kleine wäre im Oktober sieben Jahre alt geworden. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet, um zu klären, ob eine Verletzung der Aufsichtspflicht seitens der Mutter vorliegt.

Die Schaukel, die für den Unfall verantwortlich war, wurde beschlagnahmt. Ein Gutachten soll nun klären, ob das Spielgerät den Sicherheitsvorschriften entsprach. Zudem werden Videoaufnahmen von einer nahegelegenen Überwachungskamera ausgewertet, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Der tragische Verlust erschüttert die Gemeinde.

Ein Cousin des Mädchens beschreibt sie als «fröhliches, starkes und tapferes Kind», berichtet die Zeitung Bergamo Corriere.