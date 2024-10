Das Auto ist beim Unfall zwischen Mauer und Erntemaschine eingeklemmt worden. Kantonspolizei Aargau

Am Dienstagnachmittag ist in Brugg AG ein Maishäcksler frontal mit einem Auto kollidiert. Der Automobilist kam mit leichten Verletzungen davon. Am Auto entstand Totalschaden.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Brugg AG ist es am Dienstag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Maishäcksler gekommen.

Dabei ist das Auto zwischen Erntemaschine und Mauer eingeklemmt worden.

Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Mehr anzeigen

Der Unfall hat sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Baslerstrasse in Brugg AG ereignet. Von Umiken kommend war der Maishäcksler in Richtung Zentrum unterwegs, während sich aus der Gegenrichtung ein Auto näherte. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Demnach bremste der Fahrer des breiten landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeuges, da er Zweifel hatte, ob ein Kreuzen auf diesem recht engen Strassenabschnitt möglich sei. Dabei verlor er die Kontrolle über das tonnenschwere Fahrzeug, welches auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Kleinwagen zusammenstiess. Dieser wurde zwischen der massiven Erntemaschine und der Mauer am Strassenrand eingeklemmt.

Der 49-jährige Automobilist konnte seinen total demolierten Wagen selbstständig verlassen und kam mit leichten Verletzungen davon. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Der 29-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs blieb unverletzt. Dieses wurde ebenfalls beschädigt.

Die Unfallfahrzeuge blockierten die Baslerstrasse, weshalb die Feuerwehr den Verkehr umleiten musste. Die Unfallstelle war um 16 Uhr geräumt.