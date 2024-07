Die Luzerner Polizei informierte am Mittwoch. sda

Bei Sörenberg LU ist am Dienstag ein Forstwart ums Leben gekommen. Er wurde bei Forstarbeiten tödlich verletzt.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei Sörenberg LU ist am Dienstag ein Forstwart ums Leben gekommen.

Er wurde bei Forstarbeiten tödlich verletzt. Mehr anzeigen

Am Dienstagnachmittag kurz nach 15.15 Uhr ereignete sich im Gebiet Lochweidli in Sörenberg LU bei Forstarbeiten in steilem Gelände ein Arbeitsunfall. Ein 47-jähriger Mann erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er auf der Unfallstelle verstarb.

Der Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Einsatz standen ein Rettungshelikopter und Angehörige der Notfallseelsorge/Careteam Zentralschweiz. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee, wie die Kantonspolizei schreibt