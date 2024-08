Der Traktor stürzte 100 Meter in die Tiefe. Kapo GR

In Schuders auf Gemeindegebiet von Schiers hat sich am Donnerstagabend ein Unfall mit einem Traktor ereignet. Ein Mann verunglückte dabei tödlich.

In Schuders auf dem Gemeindegebiet von Schiers ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 87-Jähriger fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Traktor über den Sagaweg in Richtung Schuders.

Bei der Örtlickeit Rütimad fuhr er rückwärts, um mit einem entgegenkommenden Traktor zu kreuzen. Dabei kam er von der Strasse ab und stürzte rund hundert Meter das Wiesland hinunter, bis das Fahrzeug von Bäumen gestoppt wurde.

Die Lenkerin des entgegenkommenden Traktors eilte zu Hilfe und alarmierte die Rettung. Vor Ort konnten der Notarzt und die Rega-Crew nur noch den Tod des 87-Jährigen feststellen. Für die Betreuung der Anwesenden stand das Care Team Grischun im Einsatz.