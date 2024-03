Mann bringt Mörsergranate in Basler Polizeiposten

Diese Mörsergranate sorgte am Montag in Reinach für Aufregung. Polizei Basel-Landschaft

Am Montag musste ein Polizeiposten in Reinach evakuiert werden. Ein Mann gab eine Mörsergranate ab – in einem Turnbeutel.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag gab ein Mann auf einem Polizeiposten in Reinach einen Blindgänger ab.

Die Polizei warnt davor, Sprengmittel zu transportieren. Mehr anzeigen

In Reinach im Kanton Basel-Landschaft musste am Montag ein Polizeiposten wegen eines Blindgängers evakuiert werden. Ein Mann habe eine Mörsergranate in den Posten gebracht, nachdem er diesen im Keller einer Drittperson aufgefunden habe, wie die Polizei gegenüber «20 Minuten» sagt.

Der Mann habe die Granate in einem Turnbeutel auf den Posten gebracht und mit den Worten «Guten Tag, ich hätte da was zum Abgeben» auf den Tisch gelegt. Die Polizei habe umgehend reagiert und den Posten geräumt.

Rund 45 Minuten hätten die Beamten nicht mehr in ihre Büros gekonnt – erst dann war klar, dass die Granate nicht scharf war. Die Mörsergranate wurde laut der Polizei anschliessend von der Blindgängermeldezentrale in Bern eingesammelt und vernichtet.

Die Polizei postete ein Bild der Granate in den sozialen Medien. «Bitte – wenn ihr so etwas findet, nicht berühren, markieren und den Fund über die Notrufnummer 117 direkt der Polizei oder der Blindgängermeldezentrale melden. Anfassen oder gar Transportieren ist eine sehr schlechte Idee», schrieben die Beamten dazu.