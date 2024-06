Die Polizei erwischte den Mann bei einer Verkehrskontrolle. (Symbolbild) sda

30 Jahre lang ist ein Mann ohne Führerausweis immer wieder in der Schweiz unterwegs gewesen. Nun hat er deswegen eine Anzeige am Hals.

Dabei wurde ein Mann erwischt, der vor 30 Jahren sein Billett abgeben musste.

Trotzdem fuhr er immer iweder in der Schweiz. Mehr anzeigen

Am Mittwoch um 13:15 Uhr hat die Kantonspolizei St.Gallen auf der Autobahn A13 eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei konnte ein 54-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen angehalten und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er trotz 30 Jahren Führerausweisentzug in der Schweiz gefahren ist. Dem Mann wurde im Jahr 1994 der Führerausweis in der Schweiz auf unbestimmte Zeit entzogen worden ist. Er verlegte anschliessend seinen Wohnsitz in sein Heimatland und erlangte dort einen Führerausweis.

Mit dem ausländischen Führerausweis fuhr er mehrere Male in die Schweiz. Sein Führerausweisentzug in der Schweiz hatte jedoch immer noch ihre Gültigkeit. Er wird wegen mehrfachem Führen eines Fahrzeugs trotz Entzug des Führerausweises bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.