Die Stadtpolizei Zürich rückte aus. (Symbolbild) KEYSTONE

Im Kreis 5 ist ein Mann von einem Balkon mehrere Meter in die Tiefe gefallen. Er ist in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kreis 5 ist ein Mann von einem Balkon mehrere Meter in die Tiefe gefallen.

Er ist in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden. Mehr anzeigen

Am Donnerstagnachmittag stürzte ein Mann im Kreis 5 von einem Balkon und verletzte sich dabei schwer.

Kurz vor 13 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich an die Hardturmstrasse 130a gerufen, da dort ein Mann am Boden liege. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen stürzte ein 27-jähriger Mann von einem Balkon des Wohnhauses mehrere Meter in die Tiefe.

Er wurde in kritischem Zustand durch die Sanität von Schutz & Rettung ins Spital gebracht. Die Umstände wie es zu diesem Sturz gekommen war, sind unklar und Gegenstand der Abklärungen der Stadtpolizei Zürich. Ein Delikt steht derzeit nicht im Vordergrund.