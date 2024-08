Mann geht während Street Parade schwimmen – tot

Der Mann ging während der Street Parade in den See schwimmen. KEYSTONE

Während der Street Parade ist ein 40-jähriger Mann im Zürichsee schwimmen gegangen. Nun wurde er tot geborgen.

zis Sven Ziegler

Während der Street Parade ist ein 40-jähriger Mann im Zürichsee schwimmen gegangen.

Nach der Street Parade am Sonntagnachmittag wurde ein 40-jähriger Schweizer bei der Polizei als vermisst gemeldet. Am Vortag besuchte er mit Kollegen die Street Parade.

Seine Begleiter gaben an, der Vermisste habe am Samstagnachmittag am Utoquai schwimmen gehen wollen und sich von ihnen entfernt. Danach brach der Kontakt ab. Schliesslich erstatteten die Kollegen eine Vermisstanzeige bei der Polizei. Daraufhin führte die Wasserschutzpolizei beim Utoquai Suchtauchgänge durch. Dabei stiessen die Polizisten auf den leblosen Vermissten in rund sechs Metern Tiefe. Der Verstorbene wurde geborgen und für weitere Abklärungen in die Wache der Wasserschutzpolizei überführt. Erste Abklärungen von Polizei und dem Institut für Rechtsmedizin ergaben, dass der Mann ertrunken ist.

Alle weiteren Meldungen von vermissten Personen, bei denen vermutet wurde, dass sie am vergangenen Samstag vom Baden oder Schwimmen nicht an Land zurückgekehrt waren, konnten glücklicherweise revoziert werden.