Die Polizei Kanton Solothurn informierte am Mittwoch über den Todesfall. (Symbolbild) sda

In einer Wohnung in Hauenstein SO hat es am Dienstagabend gebrannt. Ein Bewohner ist dabei gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Brand in Hauenstein SO ist am Dienstagabend eine Person gestorben.

Die Ursache des Brands ist noch unklar. Mehr anzeigen

Am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass es in einer Wohnung eines Doppeleinfamilienhauses in Hauenstein brenne. Unverzüglich rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, Sanität und Polizei vor Ort aus, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt.

Eine männliche Person konnte in der Folge aus der Wohnung geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Bewohner im Rentenalter noch vor Ort. Die Abklärungen zur Brand- und Todesursache sind im Gang. Verlässliche Angaben über die Schadenhöhe sind derzeit noch nicht möglich.

Im Einsatz standen nebst mehreren Polizeipatrouillen der Rettungsdienst, ein Helikopter der Alpine Air Ambulance (AAA), die Regionalfeuerwehr Unterer Hauenstein sowie die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn.