Schwerer Unfall in Habkern: Ein Auto mit zwei Insassen ist von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Ein 53-Jähriger erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Auto mit zwei Insassen ist in Habkern von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt.

Ein 53-Jähriger Insasse erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Ein zweiter Mann musste in ein Spital gebracht werden. Mehr anzeigen

Das teilten am Montag die Berner Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft Oberland mit. Der Unfall sei der Polizei am Sonntag kurz nach 21.20 Uhr gemeldet worden. Die ausgerückten Rettungskräfte hätten rund 200 Meter unterhalb der Strasse ein auf dem Dach liegendes Auto vorgefunden.

Auto überschlug sich mehrmals

Gemäss bisherigen Erkenntnissen war das Auto von Habkern herkommend bergwärts unterwegs gewesen. Aus noch zu klärenden Gründen kam es links von der Strasse ab und überschlug sich mehrmals, während es hinunterstürzte. Der verletzte Insasse habe sich selbstständig aus dem Fahrzeug begeben und Hilfe holen können.

Der Mann sei schliesslich von einem Ambulanzteam in ein Spital gefahren worden. Der zweite, beim Unfall tödlich verletzte Mann wohnte im Kanton Bern. Zum Unfall wurden Ermittlungen aufgenommen.

