Schneebedeckte Dächer in der Nähe von Alberswil LU: In Urnäsch im Appenzell Ausserrhoden starb ein Mann beim Räumen seines Stalldachs. Keystone

Tragischer Unfall in Urnäsch im Appenzell Ausserrhoden: Ein 58-Jähriger ist in den Tod gestürzt, als er ein Stallgebäude vom Schnee befreien wollte.

Am gestrigen Vormittag ist in Urnäsch AR ein Mann beim Schneeräumen von einem Dach gestürzt. Trotz sofortiger Reanimations- und Erste-Hilfe-Massnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort, teilte die Kantonspolizei mit.

Der 58-Jährige wollte demnach gegen 10.20 Uhr das Dach seines frei stehenden Stallgebäudes vom Schnee befreien. Während der Räumungsarbeiten verlor der Mann den Halt und stürzte mehrere Meter auf den darunter liegenden Platz auf der Gebäuderückseite.

Trotz sofortiger Hilfeleistungen durch Ersthelfer und dem aufgebotenen Rettungsdienst kam für den Mann jede Hilfe zu spät und er verstarb am Unfallort. Zur psychologischen Betreuung der anwesenden Familienangehörigen wurde das Care Team aufgeboten.

Im Einsatz standen Ersthelfer, Mitarbeitende des Rettungsdienstes, Pikett- und Notarzt, Angehörige des Care Teams, Staatsanwaltschaft und Sachbearbeiter der Regionalpolizei und des Kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.