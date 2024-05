Mann telefoniert während Angriff mit schwangerer Ehefrau

Sandro Lombardo war am Mittwoch beim Regionalsender Tele M1 im Studio. Screenshot Tele M1

Sechs Menschen sind in Zofingen am Mittwoch von einem Mann verletzt worden – darunter eine schwangere Frau. Deren Mann telefonierte zum Tatzeitpunkt mit ihr. In einem TV-Interview spricht er über die Ereignisse.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zofingen AG sind am Mittwoch sechs Menschen von einem Mann mit einer Stichwaffe attackiert und teils schwer verletzt worden.

Unter den Opfern befand sich eine schwangere Frau. Ihr Ehemann telefonierte zum Tatzeitpunkt mit ihr.

In einem TV-Interview gibt er zu den Ereignissen Auskunft. Mehr anzeigen

Am Mittwochabend griff ein Mann aus bislang unbekannten Gründen mehrere Personen in Zofingen AG mit einem Messer an. Dabei verletzte er sechs Menschen teilweise schwer.

Unter den Opfern befand sich auch eine schwangere Frau. Ihr Ehemann, Sandro Lombardo, telefonierte während des Vorfalls mit seiner Frau. Bei Tele M1 berichtete er von dem Angriff.

«Während ich mit ihr telefonierte, sah sie den Mann», so Lombardo. Zunächst habe er gehört, wie der Mann seine Frau mit einem «Hallo» begrüsste. «Dann hat er sie von hinten angegriffen und geschlagen.»

Seine Frau habe ihm geschildert, mit einer Art Messer angegriffen worden zu sein. Dieses sei nicht sonderlich scharf gewesen, «aber ein spitzer Gegenstand aus Metall».

Frau im Spital, aber wohlauf

«Zum Glück hat der Mann meine Frau nicht am Bauch getroffen. Er verletzte sie nur am Kopf», so Lombardo. Er sei schockiert gewesen, den Angriff am Telefon mitzuerleben. Seine Frau habe ihm gesagt, beim Angreifer handle es sich um einen dunkelhäutigen Mann.

Frau und Kind gehe es laut Sandro Lombardo den Umständen entsprechend gut. Sie liege derzeit mit einem geschwollenen Kopf im Spital in Aarau.

Kurz nach 16 Uhr war bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung eingegangen, dass ein Mann am Bahnhof Zofingen einen Passanten attackiere. Danach machte sich der Unbekannte davon. Auf dem Weg griff er erneut unbeteiligte Personen an.

Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot aus und betreute zusammen mit mehreren Ambulanzen die verletzten Personen. Auch ein Rettungshelikopter kam zum Einsatz. Alle Verletzten wurden ins Spital gebracht.

Nach gut zwei Stunden verhafteten die Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen.