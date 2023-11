Mann tot in Feld aufgefunden – Umstände unklar

Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen, die Hinweise zu den Umständen liefern können. Keystone

In der Nacht zum Montag ist in Weinfelden ein toter Mann aufgefunden worden. Die Umstände sind noch nicht abschliessend geklärt, die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht zum Montag ist in Weinfelden ein toter Mann auf einem Feld aufgefunden worden.

Die Umstände sind gemäss Kantonspolizei Thurgau noch nicht abschliessend geklärt.

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Mehr anzeigen

Gegen 1 Uhr stellte eine Patrouille der Regionalpolizei auf einem Feld an der Verzweigung Zelglistrasse/Walkestrasse in Weinfelden eine leblose Person fest, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen konnte ein Arzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Verstorbenen handle es sich um einen 34-jährigen Mann aus Sri Lanka.

Die Umstände werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt, zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst beigezogen. Ermittelt werde in alle Richtungen, derzeit stehe ein Gewaltdelikt nicht im Vordergrund. Der Verstorbene wurde zur Untersuchung der Todesursache ins Institut für Rechtsmedizin nach St.Gallen gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Kantonspolizei bittet allfällige Zeugen, sich zu melden.