Mann überfällt Kiosk unter vorgehaltener Schusswaffe

Die Kantonspolizei St. Gallen rückte am Samstag wegen eines Raubüberfalls auf einen Kiosk in Oberriet aus. Symbolbild: Keystone

Ein unbekannter Mann hat in Oberriet SG eine Kiosk-Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und mehrere hundert Franken erbeutet. Im Anschluss flüchtete er. Die Fahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg.

Am Samstag, um 14:30 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen laut Mitteilung der Polizei die Meldung von einem Raubüberfall auf einen Kiosk an der Staatsstrasse in Oberriet SG erhalten. Ein unbekannter Mann habe eine angestellte Frau mit einer Schusswaffe bedroht und mehrere hundert Franken erbeutet. Im Anschluss flüchtete er. Gemäss Polizei war möglicherweise eine zweite Person in den Überfall involviert.

Ein unbekannter, ca. 1,60 -1,70 Meter grosser, schlanker, schwarz gekleideter und maskierter Mann betrat den Kiosk. Unter vorgehaltener Schusswaffe habe er von der anwesenden Angestellten die Herausgabe von Bargeld verlangt. Dieser Forderung sei sie nachgekommen und übergab ihm mehrere hundert Franken.

Anschliessend sei der Täter zu Fuss in Richtung Meisenweg geflüchtet. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, diese blieb aber bis anhin erfolglos. Die Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen aufgenommen.