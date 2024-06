Die Kantonspolizei Thurgau hat Ermittlungen aufgenommen. Symbolbild: Keystone

Am Montag soll in Arbon TG der Versuch eines Mannes stattgefunden haben, ein Mädchen (7) zu entführen. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag soll in Arbon TG der Versuch eines Mannes stattgefunden haben, ein Mädchen (7) zu entführen.

Der Mann habe das Mädchen an der Hand genommen, erst kurz vor dem Bahnhof habe sie sich entfernen können.

Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Mehr anzeigen

Am Montag wurde in Arbon TG der Versuch einer Entführung eines 7-jährigen Mädchens gemeldet. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen sowie eine Frau, die dem Mädchen geholfen haben soll.

Gemäss den ersten Aussagen der 7-Jährigen gegenüber der Kantonspolizei Thurgau wurde sie nach 7:30 Uhr beim Eingang des Stadtparks in Richtung Rebenstrasse von einem unbekannten Mann an der Hand genommen. Dieser sei mit ihr durch den Park in Richtung Bahnhof gegangen, in der Nähe des Bahnhofs konnte sie sich lösen und entfernen.

Der Mann mit kurzen, braunen Haaren sei mit einer braunen Hose bekleidet gewesen und habe gebrochen Deutsch gesprochen.

Auf dem Rückweg sei das Mädchen von einer unbekannten Frau unterstützt und durch den Park begleitet worden. Die Frau mit kurzen, braunen Haaren habe kurze Hosen und einen langen Pullover getragen sowie Deutsch gesprochen.

Die Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen aufgenommen und Massnahmen eingeleitet.