Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen, die Angaben zur Auseinandersetzung am Limmatquai machen können. Symbolbild: Keystone

Am frühen Samstagmorgen ist es am Zürcher Limmatquai zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 33-jähriger Pole ist am Samstag bei einem Streit am Zürcher Limmatquai schwer verletzt worden.

Die Polizei hat einen 22-jährigen Thailänder verhaftet.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Mehr anzeigen

Kurz vor 5.45 Uhr ging am Samstag bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass am Limmatquai 118 eine Person verletzt am Boden liegen würde. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Vor Ort seien die Einsatzkräfte auf einen schwer verletzten Mann getroffen. Dieser musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Spital gebracht werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen hatte der 33-jährige Pole zuvor eine tätliche Auseinandersetzung mit einem anderen Mann. Dieser habe sich gemäss Mitteilung nach dem Vorfall von der Örtlichkeit entfernt. Erste Abklärungen führten die Ermittler zu einer in der Stadt Zürich wohnhaften Person, die festgenommen werden konnte. Der 22-jährige Thailänder wies ebenfalls eine Verletzung auf, die eine Spitaleinweisung nötig machte, bevor er in Polizeihaft genommen werden konnte.

Die Hintergründe und der Tathergang sind unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und der Kantonspolizei Zürich. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben, sich zu melden.