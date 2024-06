Die Kantonspolizei Solothurn hat einen mutmasslichen Einbrecher verhaftet. Symbolbild: Keystone

In Solothurn hat die Polizei in der Nacht auf Freitag einen Mann angehalten. Bei ihm fand sich mutmassliches Einbruchswerkzeug und Deliktsgut. Der 46-Jährige wurde festgenommen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Solothurn hat einen 46-jährige Schweizer verhaftet.

Er wird beschuldigt, einen Tresor gestohlen zu haben.

Das Deliktsgut zog er in einer Abfalltonne hinter sich hergezogen haben. Mehr anzeigen

Gegen 2 Uhr fiel einer gemeinsamen Patrouille der Stadt- und der Kantonspolizei Solothurn in der Nacht auf Freitag in der Zuchwilerstrasse in Solothurn ein Mann auf. Der Grund: Er zog eine Abfalltonne hinter sich her, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Bei der anschliessenden Kontrolle fand die Polizei in dem Rollcontainer einen Tresor sowie mutmassliches Einbruchswerkzeug.

Der 46-jährige Schweizer wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Nach derzeitigen Kenntnissen stammt der Tresor aus einer Liegenschaft in Solothurn, in die in der Nacht auf Freitag eingebrochen wurde. Weitere Ermittlungen sind im Gang.