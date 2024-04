Gewaltiger Bergsturz verschüttet Zugänge zu SAC-Hütten

Der Schuttstrom nach dem Bergsturz am Piz Scerscen erstreckt sich über 5 Kilometer. SAC Bernina

Der Schuttstrom ist über fünf Kilometer lang, das Volumen des Bergsturzes beträgt über eine Million Kubikmeter: In der Bernina-Gruppe hat sich gestern Sonntag ein gewaltiger Bergsturz ereignet.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Piz Scerscen im Kanton Graubünden hat sich ein Bergsturz ereignet.

Der Schuttstrom ist über fünf Kilometer lang.

Die Zugänge zu mehreren SAC-Hütten sind derzeit verschüttet. Mehr anzeigen

Im Kanton Graubünden hat sich am Sonntagmorgen ein Bergsturz am Piz Scerscen in der Berninagruppe ereignet. Der Schuttstrom erstreckt sich über fünf Kilometer und blockiert einen Teil der Zugänge zu mehreren Hütten des Schweizer Alpen Clubs (SAC).

Betroffen seien die Zustiege zur Coazhütte und zur Tschiervahütte. Zudem seien sämtliche Querungen des Vadret da Tschierva zum Piz Roseg, Piz Scerscen und Piz Aguaglios verschüttet.

Der Bergsturz in die Val Roseg habe gegen 7 Uhr auf rund 3400 Metern Höhe stattgefunden, wie die «Südostschweiz» berichtet. Anfangs sei von einem Felssturz ausgegangen worden, jedoch habe die Ausbruchskubatur mehr als eine Million Kubikmeter erreicht. Somit könne von einem Bergsturz die Rede sein.

«Suchflüge haben keine Hinweise auf verschüttete Menschen gebracht», sagte Anita Senti, Medienverantwortliche der Bündner Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es lägen auch keine Vermisstmeldungen vor.