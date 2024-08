Die Rettungskräfte stehen im Einsatz. (Symbolbild) sda

In Buus BL ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Es muss mit einer Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude gerechnet werden.

In Buus BL steht ein Mehrfamilienhaus in Vollbrand. Der Brand führt zu starker Rauchentwicklung, teilen die Behörden in der Warn-App AlertSwiss mit.

Es müsse mit einer Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude gerechnet werden. Betroffene sollten das Gebiet sofort verlassen, zudem sollen Türen und Fenster geschlossen werden.