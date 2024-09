Steg-Hohtenn liegt am Ausgang des Lötschentals. Seit drei Tagen sind die Menschen aufgefordert, Leitungswasser abzukochen, bevor sie es konsumieren.

Das Leitungswasser in Steg-Hohtenn VS ist verschmutzt. Die Gemeinde weist die Bevölkerung an, das Trinkwasser vor dem Gebrauch weiterhin abzukochen. Alertswiss hat die Warnung heute Montag erneuert.

smi Stefan Michel

Die Einwohner*innen von Steg-Hohtenn VS müssen das Leitungswasser weiterhin abkochen, bevor sie es in der Küche brauchen. Das Trinkwasser ist aus nicht genannter Ursache verschmutzt.

Schon am Freitag hat die Oberwalliser Gemeinde ihre Bevölkerung vor dem verschmutzten Wasser gewarnt und angewiesen, dieses abzukochen. Heute Montag hat Alertswiss, der Warndienst des Bundes, den Aufruf wiederholt. Die Verschmutzung hält an, das Wasser darf weiterhin nicht direkt ab dem Hahn konsumiert werden.