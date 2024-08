Das sind die beliebtesten Vornamen in der Schweiz

Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht jedes Jahr die Hitparade der Vornamen für Neugeborene in der Schweiz. Keystone

Der Bund hat die jährliche Namens-Statistik veröffentlicht. Während bei den Buben ein altbekannter Name dominiert, steht bei den Mädchen ein neuer Name an der Spitze.

SDA

Mia und Noah sind im letzten Jahr die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in der Schweiz gewesen. Das teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag in seiner alljährlichen Namens-Statistik mit.

Bei den Mädchen stehen an zweiter und dritter Stelle Emma und Sofia, bei den Jungen Liam und Matteo. Damit kommt es bei den Mädchen zu einem Wechsel: 2022 war Emma noch der beliebteste Vorname.

Mia war bereits 2013, 2015, 2016 und von 2019 bis 2021 der beliebteste Mädchen-Vorname, Noah 2010, 2011, von 2013 bis 2017 sowie 2021 und 2022.

Bei den Nachnamen ändert sich indes nicht viel: Die häufigsten Nachnamen sind Müller, Meier und Schmid. Obwohl Müller am häufigsten auf Klingelschildern steht, macht dieser Name nur 0,6 Prozent der gesamten Bevölkerung von 8,8 Millionen aus.

Laut dem Bundesamt gibt es insgesamt über eine halbe Million verschiedene Nachnamen. Verschiedene Schreibweisen werden allerdings separat gezählt.

lt, sda