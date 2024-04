Militärjustiz geht nach tödlichem Schuss von Suizid aus

Sein Zwillingsbruder gedenkt in einem TikTok-Video dem toten Soldaten. Screenshot TikTok

Die Militärjustiz geht beim Tod eines Soldaten durch eine Schusswaffe auf dem Waffenplatz Bremgarten AG am Dienstag momentan von einem Suizid aus.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Kaserne Bremgarten AG gab es am 23. April einen tödlichen Schuss.

In einem Militärfahrzeug wurde ein Sturmgewehr abgefeuert: Die Kugel traf einen Absolventen der Rekrutenschule in den Kopf.

Die Militärjustiz geht nun offenbar von einem Suizid aus. Mehr anzeigen

Die Militärjustiz geht beim Tod eines Soldaten durch eine Schusswaffe beim Waffenplatz Bremgarten AG am Dienstag nach bisherigen Erkenntnissen von einem Suizid aus.

«Basierend auf den vorläufigen Ermittlungsergebnissen gehen wir momentan von einem Suizid aus», sagte heute Florian Menzi, Mediensprecher der Militärjustiz, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

In einem Militärfahrzeug war es am Dienstag zu einer Schussabgabe aus einem Sturmgewehr gekommen. Der Schuss traf den 22-jährigen Armeeangehörigen am Kopf.

Ein Helikopter flog den Verletzten in ein Spital. Bislang war von einem Schiessunfall bei einer Übung der Nachschub-Rekrutenschule 45 die Rede gewesen. Die Militärjustiz führt eine Untersuchung zum Vorfall.

sda