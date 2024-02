Micarna-Mitarbeitende in Ecublens VD haben am Donnerstagmorgen die Arbeit niedergelegt. Archivbild: Keystone

Die Angestellten der Fleischverarbeiterin Micarna in Ecublens VD sind am Donnerstag in den Streik getreten. Sie protestieren damit gegen die geplante Schliessung des Standorts und den Abbau von 84 Stellen.

Sie wehren sich damit gegen die geplante Schliessung des Standorts.

Dabei würden 84 Arbeitsplätze verloren gehen. Mehr anzeigen

Die Angestellten von Fleischverarbeiterin Micarna, einer in Ecublens VD ansässigen Tochtergesellschaft von Migros, haben heute Morgen um 9:15 Uhr einstimmig beschlossen, in den Streik zu treten.

Der Standort in Ecublens soll im Frühling 2025 geschlossen werden. Dabei gehen 84 Arbeitsplätze verloren. Die Micarna-Belegschaft habe sich darum an die Gewerkschaft Unia gewendet, wie die Unia am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt.

Bereits seit dem frühen Morgen haben sich die Angestellten zu einer Betriebsversammlung zusammengefunden. Nachdem die Geschäftsleitung um 9 Uhr einen vierten Termin zur Aufnahme von Verhandlungen über die geplanten Massenentlassungen ungenutzt verstreichen liess, hätten die Beschäftigten beschlossen, die Arbeit niederzulegen.

Die Angestellten fordern gemäss Mitteilung ihre Unternehmensleitung eindringlich auf, ihre Blockade-Haltung zu überdenken und mit den Verhandlungen zu beginnen. Auch die Migros, die Muttergesellschaft von Micarna, habe den Dialog mit Unia verweigert.