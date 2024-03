Das Restaurant Vacanze Romane in Interlaken steht unter heftiger Kritik. Bild: KEYSTONE

Mehrere Mitarbeiter und die Gewerkschaft Unia erheben schwere Vorwürfe gegen ein Restaurant in Interlaken. Demnach seien zahlreiche Verstösse gegen den Gesamtarbeitsvertrag festgestellt worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gewerkschaft Unia erhebt schwere Vorwürfe gegen den Eigentümer des Restaurants Vacanze Romane in Interlaken BE.

Demnach seien unter anderem Löhne nicht oder verspätet ausbezahlt worden.

Mehrere Mitarbeiter bestätigen die Vorwürfe. Mehr anzeigen

Keine saubere Abrechnung der Arbeits- und Überstunden sowie der Ferientage und verspätete oder ausbleibende Lohnauszahlungen, teilweise in bar oder in Raten. Die Liste der Vorwürfe von ehemaligen Mitarbeitern an das Restaurant Vacanze Romane in Interlaken BE ist lang.

Am Freitagmorgen informierte die Gewerkschaft Unia an einer Medienkonferenz. Gemäss Unia-Regionalsekretär Giuseppe Reo habe man es «mit zahlreichen Verstössen gegen das Arbeitsgesetz und gegen den Landes-Gesamtarbeitsvertrag des Gastgewerbes (L-GAV) zu tun».

Eine betroffene Ex-Mitarbeiterin, die an der Pressekonferenz anonym bleiben wollte, sprach von «katastrophalen Zuständen». So sei beispielsweise erst am Sonntag klar geworden, wann man am Montag zur Arbeit erscheinen würde.

Betroffene schildern Zustände

Sie habe trotz Lungenentzündung arbeiten müssen und habe diesen Februar die fristlose Kündigung erhalten, weil sie, so die Vorwürfe des Wirts gemäss ihrer Darstellung, «nur Scheisse geredet» habe.

Den letzten Lohn habe sie bis heute nie vollständig erhalten. Sie sei, so erzählt es die Ex-Mitarbeiterin, mit der Polizei vor Ort gewesen, um den Lohn einzufordern. Daraufhin habe ihr der Wirt gedroht, «ihren Namen kaputtzumachen». Die Darstellungen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ein weiterer Betroffener schildert, es habe seit dem ersten Monat Probleme bei der Auszahlung gegeben. In einem Jahr habe er, so der Küchenangestellte, fünf verschiedene Küchenchefs im Restaurant erlebt. Nach seiner Kündigung seien die letzten zwei Monatslöhne und das Ferienguthaben nicht ausbezahlt worden. Als er nach seinem Lohn gefragt habe, habe ihm der Wirt gesagt, er hätte diesen bereits ausbezahlt. Nun zieht der Mann vor die Schlichtungsbehörden.

Laut Unia-Regionalsekretär Giuseppe Reo habe der Betreiber in den vergangenen Jahren mehrere Restaurants Konkurs gehen lassen. Aktuell betreibe er sein fünftes Restaurant seit 2016, in Bern sei nun die Eröffnung eines sechsten Lokals geplant. Einträge im Handelsbuch zeigen, dass auf den Namen des Betreibers mehrere ehemalige Restaurant-GmbHs eingetragen sind, die sich derzeit in Liquidation befinden.

Guiseppe Reo, Regioleiter Unia, an der Medienkonferenz am Freitag. Bild: KEYSTONE

Das Amt für Wirtschaft des Kantons Bern, welches für die Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben des Arbeitsgesetzes durch die Betriebe zuständig ist und diese durchsetzen muss, nimmt auf Anfrage von blue News zu den Vorwürfen der Unia keine Stellung. «Die Einhaltung des Gesamtarbeitsvertrags L-GAV wird von der Paritätischen Kommission des L-GAV kontrolliert», schreibt das Amt in einer Stellungnahme. Bei der Überprüfung könne man «auch sachdienlichen Hinweisen nachgehen».

Keine Stellungnahme von Restaurant

Das Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli, welches die Betriebsbewilligung für das Restaurant erteilt, schreibt in einer Stellungnahme, man müsse zwischen dem Eigentümer und der verantwortlichen Person unterscheiden. Die bisher verantwortliche Person des Vacanze Romane habe im Februar mitgeteilt, dass sie nicht mehr für das Unternehmen arbeite. Daraufhin habe der Eigentümer auf Anfrage des Amts eine neue verantwortliche Person gemeldet, die Betriebsbewilligung sei daraufhin erteilt worden.

Die Behörden, so schreibt es das Regierungsstatthalteramt weiter, würden die Schliessung eines Betriebs unter gewissen Voraussetzungen erfüllen, etwa «wenn keine oder eine ungeeignete verantwortliche Person vorhanden ist» oder die Sicherheit nicht mehr gewährleistet sei. Ebenfalls sei eine Schliessung möglich, «wenn notwendige Verbesserungen des Betriebs oder seiner Einrichtungen trotz schriftlicher Mahnung nicht fristgerecht durchgeführt werden.» Auch weitere Punkte wie die Störung von Ruhe und Ordnung oder die Nicht-Bezahlung der Alkoholabgaben könnten zu einer Schliessung führen. Für die Vorwürfe der Unia gegen den Eigentümer sei das Regierungsstatthalteramt nicht zuständig.

Das Restaurant Vacanze Romane liess eine schriftliche Anfrage für eine Stellungnahme unbeantwortet.