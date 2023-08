Ständeratskandidat Philipp Kutter (Die Mitte) kehrt nach seinem schweren Unfall zurück in die Politik. Keystone/Peter Klaunzer

Philipp Kutter meldet sich zurück. Sieben Monate nach seinem schweren Skiunfall gibt der Mitte-Nationalrat sein politisches Comeback als Wändeswiler Stadtpräsident.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Februar ist der Mitte-Nationalrat und Stadtpräsident von Wädenswil, Philipp Kutter, beim Skifahren schwer verunfallt.

Dabei hat er sich den vierten und fünften Halswirbel gebrochen.

Seither sind seine beiden Beine gelähmt.

Gut sieben Monate nach dem Unfall kehrt der 47-Jährige zurück in die Politik.

Vorläufig nimmt Kutter an den Stadtratssitzungen virtuell teil.

Für die nationalen Wahlen im Herbst hat ihn seine Partei als Ständerat nominiert und auf der Nationalratsliste steht er an erster Stelle. Mehr anzeigen

Erfreuliche Nachrichten: Mitte-Nationalrat Philipp Kutter verkündet sein politisches Comeback auf der Plattform X (vormals Twitter) – gut sieben Monate nach seinem schweren Skiunfall.

Der 47-jährige kehrt als Stadtpräsident von Wädenswil (ZH) zurück in die Politik, indem er seit kurzem wieder an Sitzungen des Stadtrats teilnehme, meldet die Stadt Wädenswil am Mittwoch. Kutter schalte sich jeweils online dazu.

Die Rückkehr ins Erwerbsleben erfolge im Rahmen eines therapeutischen Arbeitsversuchts, heisst es in der Mitteilung der Stadt weiter. Das sei nur soweit möglich, wie es Kutters Gesundheits- und Rehabilitationszustand erlauben.

Ich freue mich, dass ich sieben Monate nach meinem Unfall wieder einen ersten Schritt zurück in mein Amt als Stadtpräsident von Wädenswil machen kann.

Seit kurzem nehme ich digital mittels audiovisueller Übertragung an den Sitzungen des Stadtrats teil.https://t.co/hQkOyrTyTT pic.twitter.com/gm5yMOQHZT — Philipp Kutter (@PhilippKutter) August 23, 2023

Platz 1 auf Nationalratsliste

Kutter ist im Februar beim Skifahren schwer verunfallt und hat sich dabei den vierten und fünften Halswirbel gebrochen. Auch sein Rückenmark ist dabei verletzt jedoch nicht durchtrennt worden. Beide Beine sind dadurch gelähmt. Kutter sitzt seither im Rollstuhl und befindet sich in Betreuung im Paraplegikerzentrum Nottwil. Gemäss Kutter funktioniere der linke Arm, was für einen Linkshänder gut sei. Und der rechte Arm könne er langsam wieder etwas bewegen, so Kutter jüngst.

Die Mitte Zürich hat ihn für die kommenden Wahlen für den Ständerat nominiert und er steht auf der Nationalratsliste auf dem ersten Platz. Laut Kutter sei immer klar gewesen, dass er weiter politisch tätig sein wolle.