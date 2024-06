Mobile Ärzte erhielten vor Konkurs monatelang keinen Lohn

Die Mobilen Ärzte bieten medizinische Dienstleistungen vor Ort an: Statt die Patient*innen in einer Praxis zu empfangen, besuchen die Ärztinnen und Ärzte diese zu Hause. Nach dem Konkurs ist die Firma in der Zwischenzeit mit einem leicht abgeänderten Namen wieder in der Schweiz tätig. Um eine erneute Insolvenz zu verhindern, seien Anpassungen vorgenommen worden.