Ein Video eines Polizeieinsatzes in Root LU geht auf den sozialen Median viral. Zu sehen ist ein Motorradfahrer, der von einem Polizisten von seinem Fahrzeug gerissen wird.

Die Reaktionen unter dem Video sind unterschiedlich. Ein Nutzer schreib: «Der Beamte wird schon seine Gründe haben.» Ein anderer: «Alles so Bünzlis in den Kommentaren. Ihr seid bestimmt alle Vorzeigebürger.»

Urs Wigger, Chef Mediendienst der Luzerner Polizei bestätigt «20 Minuten» den Einsatz. Am Sonntagnachmittag sei in Root eine Kontrolle durchgeführt worden. Den Motorradfahrer wollte man anhalten, weil «festgestellt wurde, dass er nur auf dem Hinterrad fuhr», so Wigger.

Fahrer wollte sich der Kontrolle entziehen

Die Polizisten forderten den Motorradfahrer dazu auf, für eine Kontrolle anzuhalten und den Motor abzustellen. Als die Beamten den Ausweis sehen wollten, versuchte er wegzufahren. Daraufhin folgte der Einsatz der Polizei, der auf dem Video zu sehen ist. Dabei wurde niemand verletzt.

Beim Fahrer handelt es sich laut Wigger um einen 16-jährigen Schweizer. «Der Fahrzeuglenker wird wegen mehrerer Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Zudem wurde sein Motorrad wegen verbotener Abänderungen zwecks Expertise sichergestellt.»