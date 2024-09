87-Jähriger verhaftet – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Google Maps

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagmorgen in Effretikon in einer Wohnung eine tote Frau gefunden. Ein Tötungsdelikt steht im Vordergrund.

Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 87-jähriger Mann meldete, dass seine 82-jährige Lebenspartnerin nicht mehr atme; die Frau wurde tot aufgefunden.

Es wird vermutet, dass die Frau getötet wurde, und der Lebensgefährte wurde festgenommen.

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft ermitteln die genauen Hintergründe der Tat. Mehr anzeigen

Kurz nach 03.30 Uhr meldete ein 87-jähriger Mann der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich, dass seine Lebenspartnerin nicht mehr atme. Die sofort ausgerückten Polizisten und der Rettungsdienst fanden in der Wohnung eine leblose Frau. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die 82-jährige Frau getötet wurde. Der mutmassliche Täter und Lebensgefährte wurde festgenommen.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind noch unklar und werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität abgeklärt.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, ein Rettungswagen und ein Notarzt des Rettungsdienstes Winterthur, ein örtlicher First Responder, das Forensische Institut Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im Einsatz.