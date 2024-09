Neuer Abfallsack soll Lücke in Recycling-System schliessen

Herbstblume

Recyclinghöfe / Paradise und wie sie alle heissen gibt es überall!!!!

Dort kann man beinahe alles entsorgen sogar Tetrapack ,Altpapier etc. etc.

ebenso gibt es verschiedene Grössen Säcke für Kunststoff / kostenpflichtig

die man dort gefüllt wieder abliefert. Diese Säcke sind wenn man konsequent ist

schnell gefüllt. Ebenso muss man beim einkaufen nicht immer alles in einzelne

Säckli stopfen ! - Sicher kennt man jemanden im Bekanntenkreis /Verwandte

die auch sammeln und zur Entsorgungsstelle fahren. Also anständig fragen ob

sie meinen Sack mitnehmen und ab und zu * e Batze * sponsern als danke für

den Service. Die Gemeindesäcke sind auch nicht mehr gratis und teilweise

recht teuer