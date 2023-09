Looping, Kampfeinsatz und ein mulmiges Gefühl: Der Kampfjet F-35 im Testflug Wie fühlt es sich an, einen Supercomputer zu fliegen? blue News hat den Test gemacht, und sich unter Anleitung von zwei F-35-Piloten in den Flugsimulator gewagt. 23.09.2021

Nach heutigem Stand muss der Kampfjet des Typs der F-35A rund 40 Kilometer Abstand zu Gewitterzellen halten. Grund ist ein Mangel, der zu erhöhter Brandgefahr führt.

Der Kampfjet F-35A muss Gewitterzellen grossräumig umfliegen, weil bei einem Blitzeinschlag erhöhte Brandgefahr besteht. Der Jet müsse einen Sicherheitsabstand von 40 Kilometer wahren, weil der US-Hersteller Lockheed Martin seit Jahren bei der Wetterfestigkeit des Jets mit Problemen kämpfe, heisst es in einem Bericht der Zeitungen von Tamedia. Das Flugzeug dürfe heute laut US-Vorgaben nicht näher als 25 Meilen oder 40 Kilometer an Gewitterzellen heranfliegen. Sollte ein Blitz in den Kampfjet einschlagen, herrsche erhöhte Brandgefahr.

Lockheed Martin habe die Mängel an den Jets bisher nicht behoben, signalisiere aber, dass diese bald behoben würden. Der Rüstungskonzern hat dem Bericht zufolge aber keinen konkreten Zeitplan vorgelegt.

Die Schweiz erhält ab 2027 36 F-35-Jets. Abgemacht ist auch, dass die Luftwaffe ein allwettertaugliches Flugzeug erhält.

Verteidigungsdepartement im Austausch mit Hersteller

Die bestehenden Einschränkungen entsprächen einer «Vorsichtsmassnahme» für den Trainingsbetrieb, sagte ein Armeesprecher zu Tamedia. Mit einer angepassten Komponente könnten die Einschränkungen «bis zur Auslieferung an die Schweiz oder zeitnah danach» aufgehoben werden. Die F-35-Jets seien bereits heute allwettertauglich.

Die Einschränkungen seien eine Vorsichtsmassnahme für den Trainingsbetrieb. Das Verteidigungsdepartement sei im Austausch mit dem Hersteller.