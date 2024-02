Neulenker und drei Jugendliche nach schwerem Unfall verletzt

Unfall Lohn SH Kantonspolizei Schaffhausen

In Lohn SH ereignete sich am Dienstag ein Unfall durch einen Neulenker. Er wurde schwer verletzt. Drei weitere Jugendliche wurden ebenfalls verletzt.

Kurz nach 20.30 Uhr am Dienstagabend fuhr ein 20-jähriger Mann mit einem Auto von Lohn auf der Stettemerstrasse in Richtung Stetten. In einer Rechtskurve verlor der Neulenker die Kontrolle über das Auto.

Dieses geriet in der Folge über die Sicherheitslinie auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit dem linksseitigen Wiesenbord und prallte nach rund 25 Metern in einen Kirschbaum. Aufgrund der Kollision mit dem Kirschbaum überschlug sich das Auto und kam nach rund fünf Metern auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Neulenker wurde bei diesem Alleinunfall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Drei Jugendliche, die als Mitfahrende im Auto sassen (Eine 16-Jährige, eine 17-Jährige und ein 17-Jähriger), wurden bei diesem Alleinunfall leicht verletzt.

Das Unfallauto musste mit einem Sachschaden von mehreren tausend Franken von einer privaten Bergungsfirma abtransportiert werden. Am Wiesenbord und am Kirschbaum entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Franken.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Stettemerstrasse von der Feuerwehr Thayngen bis ca. 00.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen (14.02.2024) gesperrt werden. Die Unfallursache und der Unfallhergang sind Gegenstand laufender Ermittlungen.