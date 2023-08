«Notausgänge waren mit Zahlenschloss verriegelt»

ZOA 2023: Das Festivalgelände musste am Donnerstagabend wegen Unwettern geräumt werden. KEYSTONE

Das Zürich Openair musste am Donnerstagabend das Gelände wegen eines Unwetters evakuieren. Die Notausgänge seien mit einem Zahlenschloss verriegelt gewesen, berichten Besucher*innen unabhängig voneinander.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Gelände des Zürich Openair musste am Donnerstagabend wegen heftiger Gewitter evakuiert werden.

Leser-Reporter*innen erheben im «Blick» schwere Vorwürfe gegen die Veranstalter. Die Türen seien bei der Evakuierung mit Zahlenschlössern oder Kabelbindern verschlossen gewesen.

Das Festivalgelände des Zürich Openairs musste am Donnerstagabend wegen eines Unwetters notfallmässig geräumt werden. In der Nacht auf Freitag entluden sich vor allem in der Nordschweiz heftige Gewitter mit 100'000 Blitzen.

Heute Freitag, erheben einige Festivalbesucher*innen schwere Vorwürfe gegen die ZOA-Veranstalter, berichtet «Blick.ch».

Leser-Reporter*innen berichten der Tageszeitung, dass die Notausgänge am Festival mit Zahlenschlössern oder Kabelbindern verschlossen waren.

Schwere Vorwürfe an den Veranstalter

«Der Security-Mitarbeiter mussten den Ausgang mit dem Schloss öffnen und brauchten gar zwei, drei Minuten dafür. Ich finde das einen handfesten Skandal», sagt ein Leserreporter zu «Blick». Der Konzertgänger fragt sich, was passiert wäre, wenn es wirklich ein Notfall gewesen wäre, und es um Sekunden gegangen wäre.

Ein Festivalbesucher aus Zürich, der seiner Freundin zum Geburtstag ein VIP-Ticket geschenkt hat, ist vom Sicherheitskonzept nicht überzeugt: «Die Notausgänge waren mit Kabelbindern geschlossen», sagte er der Schweizer Tageszeitung. Zahlreiche Besucher*innen seien deshalb durch den Haupteingang evakuiert worden. Und keiner habe gewusst, wie es weitergehen solle.

Per Lautsprecheranlage wurde verkündet, dass das Festival geräumt werde. Trotzdem hätten andere Festivalmitarbeiter behauptet, dass die Konzerte noch stattfinden würden. Ein Sicherheitsmann soll dem Leserreporter zudem geraten haben, unter Bäumen Schutz zu suchen. Eine gefährliche Aussage, falls dem wirklich so ist: Gerade Bäume gehören bei Gewittern zu den gefährlichsten Orten und sollten unbedingt gemieden werden

Anfrage bisher unbeantwortet

Das Zürich Openair teilt mit, dass jene, die ein Ticket für den Donnerstag haben, das Festival am Freitag oder Samstag besuchen dürfen. Wobei die Wetterdienste an beiden Abenden erneut Gewitter voraussagen.

blue News hat das Zürich Openair um eine Stellungnahme zu den schweren Vorwürfen gebeten. Die Veranstalter haben bisher nicht auf die Anfrage reagiert.