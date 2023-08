Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 02.08.2023

War es das mit dem Sommer? In den kommenden Tagen fallen die Temperaturen auf herbstliche 19 Grad. Sommerfans sollen sich aber auf kommende Woche freuen dürfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den kommenden Tagen wird es mit Temperaturen rund um die 20 Grad beinahe herbstlich kühl.

War es das nun mit dem Sommer? Laut Langzeit-Prognosen nicht. Kommende Woche sollen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad klettern. Mehr anzeigen

Während die Temperaturen am Mittwoch noch auf bis zu 30 Grad klettern, folgt ab Donnerstag eine deutliche Abkühlung. So prognostiziert Meteo Schweiz neben Bewölkung und einzelnen Schauer rund 23 Grad.

Am Freitag sinkt das Thermometer gar auf 19 Grad ab, hinzu kommen teils kräftige Schauer. Auf diesem Niveau pendeln sich die Temperaturen ein und erreichen am Wochenende 20 Grad am Samstag beziehungsweise 18 Grad am Sonntag.

In den kommenden Tagen wird es teils nass und ein wenig kühler. Jan Woitas/dpa

Leicht wärmer soll es am Montag werden. Dann nämlich klettert die Temperatur wieder auf 20 Grad.

Obwohl die Langzeit-Vorhersagen nicht sehr verlässlich sind, geht Meteo Schweiz davon aus, dass ab kommendem Dienstag wieder Temperaturen von bis zu 22 Grad erreicht werden.

Ab Mittwoch folgen wieder ziemlich sonnige Tage mit Tendenzen zu Gewittern am Nachmittag und Abend. Die Höchsttemperaturen sollen wieder auf bis zu 26 Grad klettern.