Am Wochenende beginnt der Osterstau. Der Höhepunkt der Reisewelle wird am Karfreitag erwartet. Die Entwicklungen im Ticker.

Dies aufgrund deutscher Urlauber.

Der Höhepunkt der Reisewelle wird dann am Karfreitag erwartet. Mehr anzeigen

11.40 Uhr Bereits 2 Kilometer Stau #A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Wassen und Göschenen 2 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 20 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) March 22, 2024 Wie der TCS auf Twitter schreibt, hat die Reisewelle Richtung Süden bereits begonnen. Vor dem Nordportal staut sich der Verkehr bereits auf 2 Kilometern.

Der Osterstau am Gotthard beginnt dieses Jahr schon eine Woche früher. Grund dafür sind deutsche Urlauber. In zehn deutschen Bundesländern beginnen dieses Wochenende bereits die Ferien – und damit nimmt auch der Verkehr Richtung Tessin und Italien markant zu.

Der TCS erwartet bereits am Wochenende vor Ostern Stau. Danach dürfte es nochmals ruhiger werden, bevor ab Wochenmitte die Blechlawine deutlich zunehmen werde.

«In insgesamt 12 Kantonen und drei Bundesländern fällt der Ferienbeginn mit dem Osterwochenende zusammen. In den Tagen vor und über Ostern ist ebenfalls mit einem hohen Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen», sagt TCS-Mediensprecherin Vanessa Flack zu blue News.

Karfreitag als Höhepunkt

Traditionell dürfte der Osterstau gegen Mittwoch beginnen. Zwischen 12 Uhr und Mitternacht dürfte der Verkehr am Mittwoch seinen Höhepunkt erreichen.

Auch an Gründonnerstag und Karfreitag ist mit viel Verkehr und erheblichen Wartezeiten zu rechnen. Die grösste Reisewelle dürfte auf den Karfreitag fallen. Der Stau dürfte sich erst am Abend auflösen.

Für Reisende aus dem Grossraum Zürich und der Ostschweiz ist die Umfahrung über die San Bernardino-Route (A13) eine Alternative. «Diese Alternative wird empfohlen, sobald am Gotthardtunnel die Wartezeit mehr als eine Stunde beträgt», so TCS-Sprecherin Flack. Allerdings könne es auch auf dieser Route zu Behinderungen kommen.

Keine Alternative sind die Alpenpässe. Diese sind weitgehend noch wegen Schnee gesperrt. «Wer einen Pass befahren möchte, sollte sich auf jeden Fall im Voraus erkundigen, ob dieser bereits offen ist – beispielsweise auf der Pass-Seite des TCS», so Flack.

Uri ergreift neue Massnahmen

Die grosse Rückreisewelle dürfte ab Ostersonntag beginnen. Den Höhepunkt erreicht der Stau vor dem Südportal dann am Ostermontag, auch hier ist bis spätabends mit Stau zu rechnen. Der Verkehr dürfte sich erst im Laufe der Woche normalisieren.

Pünktlich zum bevorstehenden Osterreiseverkehr führt der Kanton Uri neue Massnahmen ein, um die Stausituation vor dem Gotthard-Nordportal zu verbessern.

Konkret werden die Einfahrten in Göschenen und Wassern in Fahrtrichtung Süden ab einer Staulänge von drei Kilometern geschlossen, wie die Urner Baudirektion am Donnerstag mitteilte. Damit soll die Reise in Richtung Süden ab Amsteg nur noch über die Autobahn möglich sein.

Tritt dieses Szenario ein, so wird die Einfahrt Göschenen vier Mal pro Tag für jeweils 15 Minuten für Einheimische, Arbeiter und Feriengäste geöffnet: Von 6.45 bis 7 Uhr, von 8.15 bis 8.30 Uhr, von 17.15 bis 17.30 Uhr und von 18.45 bis 19 Uhr.

Die Massnahmen gelten ab dem 20. März und dauern bis zur Öffnung der Gotthardpassstrasse – voraussichtlich im Mai.

Staut sich der Verkehr auf acht Kilometer, so wird die Geschwindigkeit auf der Autobahn zwischen Altdorf und Amsteg auf 80 km/h reduziert. Damit solle der Reiseverkehr verlangsamt und auch das Unfallrisiko reduziert werden, heisst es. Zudem würden – wie in den vergangenen zwei Jahren – Ausfahrtsdosierungen in Erstfeld und Amsteg je nach Belastung der Kantonsstrasse vorgenommen.