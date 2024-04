Passagiere müssen in SBB-Zug nach Mailand stundenlang stehen

Der Zugtyp Astoro: Mit einem solchen Zug ging es am Samstag Richtung Mailand. Symbolbild: sda

Zahlreiche Passagiere müssen am Samstag im Eurocity nach Mailand über Stunden stehen. Eine Frau wird gar ohnmächtig. Grund für die chaotische Reise: Die Hälfte des Zugs fehlte.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zahlreiche Passagiere drängen sich am Samstagmorgen im Eurocity nach Mailand.

Der Zug verkehrte nur in halber Länge. Das sorgte für Chaos.

Eine Passagierin berichtet, dass eine Frau sogar in Ohnmacht gefallen sei. Mehr anzeigen

Am Samstagmorgen erlebten zahlreiche Reisende auf der Eurocity-Zugstrecke von Basel nach Mailand eine unerwartete Herausforderung, weil der Zug nur halb so lang war wie üblich.

Der Zug, der normalerweise aus einer Doppelkomposition besteht, war diesmal nur in einfacher Formation unterwegs, wie «20 Minuten» berichtet. Dies führte dazu, dass einige Wagen was zu einem akuten Mangel an Sitzplätzen und einem überfüllten Zug führte.

Die Reisenden waren gezwungen, in den Gängen zu stehen oder auf dem Boden zu sitzen. Gemäss einer Passagierin herrschten chaotische Zustände an Bord. So habe es keine angemessenen Durchsagen gegeben, zudem seien zu wenige Zugbegleiter vor Ort gewesen.

Reisende erhalten Entschädigung

Eine Frau sei gar in Ohnmacht gefallen. «Die Fahrgäste haben dann Platz gemacht, dass sie sich auf den Boden setzen konnte, und einer bot ihr Wasser an», so die Passagierin gegenüber «20 Minuten»

Die SBB bestätigte, dass die Zugverkürzung aufgrund einer Fahrzeugstörung erfolgte und dass betroffene Reisende Anspruch auf Entschädigung haben können, indem sie sich an das Contact Center der SBB wenden.