Am frühen Montagmorgen waren teilweise Polarlichter am Himmel zu sehen, wie hier vom Jungfraujoch. Screenshot: Webcam Jungfraujoch

Am Montagmorgen konnte man am Himmel über der Schweiz ein seltenes Naturspektakel beobachten: Polarlichter. Wer sie verpasst hat, könnte heute Nacht nochmals die Gelegenheit dazu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Montag konnte man Polarlichter in der Schweiz beobachten.

Polarlichter entstehen durch eine Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen aus dem Weltraum und der Erdatmosphäre.

Der sogenannte Sonnenwind löst dies aus.

Zwar wird der Sonnenwind etwas schwächer, dennoch könnte man in der Nacht auf Dienstag nochmals die Möglichkeit haben, Polarlichter über dem Schweizer Himmel zu sehen. Mehr anzeigen

Polarlichter sind in der Nacht auf Montag in der Schweiz gesichtet worden. Dieses Phänomen sei in der Schweiz nur selten sichtbar, hiess es von MeteoSchweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Grund dafür sei die momentan starke Sonnenaktivität, so das Bundesamt für Meteorologie (MeteoSchweiz). Damit Polarlichter in der Schweiz sichtbar sind, müsse die Sonnenaktivität aussergewöhnlich stark sein. Aber auch in der Nacht auf Montag seien die Polarlichter hierzulande nur sehr kurzfristig sichtbar gewesen.

Polarlichter entstehen durch eine Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen aus dem Weltraum und der Erdatmosphäre. Ausgelöst werden sie durch den sogenannten Sonnenwind. Dieser besteht aus geladenen Teilchen, hauptsächlich Elektronen und Protonen, die von der Sonne ausgestossen werden.

Am frühen Morgen konnte man bei einer sternenklaren Nacht auf den #Bergen zum Teil sogar das #Nordlicht sehen. Hier am Beispiel vom #Jungfraujoch oder #Säntis. Allgemein lohnt sich heute ein Ausflug in die Höhe. Aktuelle Webcambilder -> https://t.co/0F97PoiqSA (me) pic.twitter.com/iDIdKINFqg — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) September 25, 2023

Sauerstoff macht Lichter grün

Wenn dieser Sonnenwind die Erdatmosphäre erreicht, werden die geladenen Teilchen durch das Magnetfeld der Erde abgelenkt und zu den Polregionen gelenkt. Dieser Prozess führt dazu, dass die Teilchen in die Nähe der Pole gelangen.

Sobald die geladenen Teilchen die Atmosphäre erreichen, kollidieren sie mit den Gasen in der Atmosphäre, hauptsächlich Sauerstoff und Stickstoff. Bei diesen Kollisionen werden Energie und Licht freigesetzt. Je stärker die Sonnenwinde, desto südlicher sind die Nordlichter sichtbar.

Die Farbe der Nordlichter hängt dabei von der Art der Gaspartikel ab, mit denen die geladenen Teilchen in der Atmosphäre interagieren, sowie von der Höhe, in der diese Wechselwirkungen auftreten. Grüne Nordlichter entstehen oft durch die Interaktion mit Sauerstoff in höheren Atmosphärenschichten, während rote oder violette Farben durch die Wechselwirkung mit Stickstoff entstehen können.

Weitere Chance, Polarlichter zu sehen

Wer die Polarlichter letzte Nacht verpasst hat, kann diese gegebenenfalls in der Nacht zum Dienstag bestaunen. Zwar nehme die Intensität des Sonnenwindes wieder ab, dennoch seien die Werte aussergewöhnlich hoch, erklärt der Wetterdienst MeteoNews auf Anfrage zu «Watson». Demnach eignen sich Berggipfel gut dafür.