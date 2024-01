In der Tessiner Hauptstadt Bellinzona ist eine Aktion der Kantonspolizei wegen einer möglichen Paketbombe im Gang. KEYSTONE

Wegen einer angeblichen Paketbombe hat die Tessiner Kantonspolizei das Gebäude der Sozialversicherungsanstalt in Bellinzona geräumt. Auch die Strasse, an der das Haus liegt, ist gesperrt.

Auch die Via Canonico Ghiringhelli hat die Polizei gesperrt. Mehr anzeigen

Der Alarm ist am Freitagmorgen um 9 Uhr eingegangen. In der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Tessin befindet sich eine mögliche Paketbombe.

Die Polizei hat das Gebäude evakuieren lassen. Auch die Via Canonico Ghiringhelli ist gesperrt, wie «La Regione» berichtet.

Am 22. Dezember ist es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, als in einem Gebäude der Kantonspolizei ein Umschlag eingegangen ist, in dem sich weisses Pulver befunden hat. Dieses hat sich später als ungefährlich erwiesen. Weil das tödliche Anthrax ebenfalls weiss und pulverförmig ist, werden mit beliebigem weissem Pulver immer wieder Polizeieinsätze ausgelöst.

«La Regione» listet weitere Vorfälle auf, in denen Angestellte des Kantons Tessin in den letzten Monaten bedroht oder tatsächlich angegriffen worden sind.

