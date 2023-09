Die Kantonspolizei Solothurn hat in der Nacht auf Dienstag einen mutmasslichen Dieb bei einem Imbiss-Geschäft in Solothurn festgenommen. (Symbolbild) KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Ein Mann ist in Olten SO in der Nacht auf Samstag schwerverletzt in einem Mehrfamilien aufgefunden worden. Kurz nach dem die Kantonspolizei eintraf, ist der 32-Jährige verstorben. Die Ermittlungen laufen.

Ein Mann ist in der Nacht auf Samstag leblos in einem Mehrfamilienhaus in Olten SO aufgefunden wurden.

Die Einsatzkräfte rückten in der Nacht auf Samstag aus. Kurz nachdem sie am Ort des Geschehens eintrafen, verstarb der 32-Jährige an seinen Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Solothurn umgehend Ermittlungen aufgenommen. Die Todesursache und die Umstände sind gemäss der Polizeimeldung vom Samstag noch unbekannt.