Die Polizei in Solothurn ging am Freitagabend gegen illegales Glücksspiel vor. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

In Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Spielbankenkommission haben Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn am Freitag in Olten mehrere tausend Franken Bargeld sichergestellt. Den Lokalbetreiber erwartet eine Anzeige.

Die Kantonspolizei Solothurn hat am Freitagabend in Olten SO zehn Personen bei illegalen Glücksspielen erwischt. Im kontrollierten Lokal wurden Geldspielautomaten und Bargeld sichergestellt.

Die Kontrolle sei in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) erfolgt, weil der Verdacht bestand, dass in diesem Lokal illegal Geld- und Spielbankenspiele angeboten werden, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit.

Bei der Polizeiaktion seien neben Geldspielautomaten auch mehrere tausend Franken Bargeld sichergestellt worden. Der Lokalbetreiber werde nun angezeigt.

SDA/twei