Im Zürcher Städtchen Elgg brannten in den letzten Monaten mehrere Gebäude (Bild vom 16. März). Keystone

In den vergangenen Monaten ist es in Elgg ZH zu einer Serie von Brandstiftungen gekommen. Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntag eine tatverdächtige Frau festgenommen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Elgg ZH kam es in den letzten Monaten zu mehreren Bränden.

Nun hat die Polizei eine 44-jährige Schweizerin verhaftet.

Gegen sie wurde Untersuchungshaft beantragt. Mehr anzeigen

In der ersten Jahreshälfte 2024 ist es im Ortskern von Elgg ZH sowie in der näheren Umgebung zu einer Serie von Brandstiftungen gekommen. In mehreren Fällen zündete eine bislang unbekannte Täterschaft Gebäude an oder versuchte, Gebäude in Brand zu setzen.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland führten am Sonntag zur Festnahme einer 44-jährigen, ortsansässigen Schweizerin. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach werde die Frau dringend verdächtigt, die Brandstiftungen in und um Elgg begangen zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen die weitgehend geständige Frau eröffnet und beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt.