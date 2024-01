Die Kantonspolizei Aargau hat in Reinach AG auf einen angeschossenen Mann aufgefunden. (Symbolbild) sda

In Reinach AG kam es zu einer Schussabgabe. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, musste ein Verletzter mit dem Rettungshelikopter ins Spital. Ein zweiter Mann wurde verhaftet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Reinach AG kam es zu einer Schussabgabe.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, musste ein Verletzter mit dem Rettungshelikopter ins Spital. Ein zweiter Mann wurde verhaftet. Mehr anzeigen

Am Mittwochabend kam es in Reinach zu einer Schussabgabe, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Dabei wurde ein Mann verletzt. Ein zweiter Mann wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Am 24. Januar 2024, kurz nach 20.00 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Mann durch einen Schuss verletzt worden war. Die Polizeipatrouillen und die Ambulanzbesatzung trafen dann in der Wohnung auf einen verletzten 52-jährigen Mann. Der 63-jährige Melder befand sich ebenfalls in der Wohnung.

Das Opfer wurde folglich mit einem Rettungshelikopter ins Spital transportiert und noch in der Nacht operiert. Der zweite Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei klärt aktuell, ob es sich um einen Unfall oder um ein Delikt handelt. Dazu eröffnete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren.