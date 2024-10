Der Mofalenker prallte gegen ein parkiertes Auto. Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

In Herisau AR ist es am Mittwoch zu einer Kollision zwischen einem Mofa und einem parkierten Auto gekommen. Das Mofa war geklaut, der Fahrer hatte keinen Fahrausweis. Die Polizei hat ihn verhaftet.

dmu Dominik Müller

Ein 27-jähriger Mann lenkte am Mittwochnachmittag, 17 Uhr, ein Motorfahrrad auf einem Parkplatz an der Cilanderstrasse in Herisau AR. Dabei stiess er gegen ein parkiertes Auto, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt.

Demnach sei der Zweiradfahrer sichtlich angetrunken gewesen. Der Mofafahrer habe sich gegen die ausgerückte Polizeipatrouille sehr renitent verhalten. Im Laufe des Einsatzes habe sich herausgestellt, dass der Mann durch eine ausserkantonale Amtsstelle zur Verhaftung ausgeschrieben war.

Der Mofafahrer wurde im Anschluss in Haft genommen. Das Mofa, mit welchem der Mann unterwegs war, wurde bei der Polizei bereits als gestohlen gemeldet. Der 27-Jährige muss sich nun wegen verschiedenen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz und Strafgesetzbuch und verantworten.