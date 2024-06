Seunteipreist33

Die Briefpost kommt heute schon zu einer xbeliebigen Zeit, manchmal erst am Nachmittag, also was soll diese Ankündigung? Warum muss man immer mehr bezahlen für weniger Service? Schafft doch die Post gleich ab, immer weniger Poststellen etc. Immer geht es um den Gewinn. Längst nicht alle Menschen machen alles und jedes Ding on-line. Es ist zum Heulen!