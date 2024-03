Die Polizei Kanton Solothurn stoppte am Dienstag eine Raserin. (Symbolbild) sda

Mit 110 km/h war am Dienstag eine Frau in der 50er-Zone in Gempen SO unterwegs. Sie musste ihren Ausweis abgeben.

Am Dienstag führte die Kantonspolizei Solothurn auf der Hochwaldstrasse in Gempen mit einem mobilen Radargerät im Innerortsbereich eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Um 17.20 Uhr erfasste das Messgerät ein Auto, welches in Richtung Hochwald unterwegs war, mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 110 km/h, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt.

Nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz liegt eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 54 km/h vor. Die verantwortliche Fahrzeuglenkerin, eine 27-jährige Türkin, konnte durch die Polizei angehalten werden.

Diese nahm ihr den Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde ab und wird sie nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte zur Anzeige bringen.