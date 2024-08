Reinigungs-Spezialisten kriegen in dieser Wohnung Brechreiz

Wohnung Baden Riesige Müll-Berge erwarten die Spezialisten. Bild: Screenshot Tele M1 Zigarettenstummel sind überall in der Küche verteilt. Bild: Screenshot Tele M1 Selbst die Spezialisten kriegen Brechreize. Bild: Screenshot Tele M1 Spezialisten reinigen vor Ort. Bild: Screenshot Tele M1 Wohnung Baden Riesige Müll-Berge erwarten die Spezialisten. Bild: Screenshot Tele M1 Zigarettenstummel sind überall in der Küche verteilt. Bild: Screenshot Tele M1 Selbst die Spezialisten kriegen Brechreize. Bild: Screenshot Tele M1 Spezialisten reinigen vor Ort. Bild: Screenshot Tele M1

Am Freitag wurde eine Messie-Wohnung in Baden AG entdeckt. Selbst Spezialisten kamen dabei an ihre Grenzen.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag wurde eine Messie-Wohnung in Baden AG entdeckt.

Nun haben sich Spezialisten ans Aufräumen gemacht.

Ein Blick ins Innere zeigt die schlimmen Zustände. Mehr anzeigen

In der Region Baden wurde am vergangenen Freitag eine extrem vermüllte Wohnung entdeckt, die von einer Firma vermietet wurde, die dem Aargauer Grossrat Fabian Schoop gehört. Der Mieter lebte dort unter unzumutbaren Bedingungen.

Schon im April habe sich ein Gestank bemerkbar gemacht. Nun zeigt sich, wie zugemüllt die Wohnung wirklich war. «Ich bin bestürzt und auch traurig, dass es so etwas gibt», sagt Schoop gegenüber Tele M1.

Am Freitagmorgen sei plötzlich Wasser aus der Wohnung gelaufen. Der Hauswart habe dann gemerkt, dass das WC so verstopft war, dass das Wasser herauslief.

Keine rechtliche Grundlage?

Nun haben sich Spezialisten einer Räumungsfirma ans Aufräumen gemacht. Mitarbeiter, die die Wohnung in Schutzanzügen säuberten, bezeichneten den Zustand als besonders erschreckend. Selbst erfahrene Mitarbeiter reagierten teils mit Würgereiz auf den Anblick. «Am Anfang ist es schwierig, doch mit starkem Charakter geht es dann», so ein Mitarbeiter.

Der Mieter, ein Sozialhilfebezüger, wurde von der Polizei in ein betreutes Heim gebracht. Er hatte eine Beiständin des Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Baden (KESD), habe ihr allerdings versichert, dass der Gestank nicht aus seiner Wohnung komme.

Der KESD habe daraufhin nichts mehr machen können, heisst es in einer Stellungnahme gegenüber Tele M1. «Bei Urteilsfähigkeit eines Klienten gibt es keine rechtliche Grundlage, die Wohnung der betroffenen Person durch die Beistandsperson zu betreten.»